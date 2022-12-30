Aydın'daki patlamaya tanık olan vatandaş: 'Birden alev topuna döndü'

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki bir iş yerinde meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybederken o anlara şahit olan bölge esnaflarından Betül Cengiz, olay anını anlattı. Her şeyin bir anda olduğunu ifade eden Cengiz, “Karşı dükkanda çalışıyorum. Bir anda ocakta ateş çıktı. Biz ne olduğunu anlayamadan ateş çıktıktan sonra bir anda alev topuna döndü ve bina komple yanmaya başladı. Üst katta insanlar vardı. Üst kat komple simsiyah oldu. Daha sonrasında bir kişiyi camdan çıkarttılar ama diğerleri çıkamadı. Ortam çok kötüydü. Bir taraftan insanlar dışarı çıkmaya çalıştı ama hiç bir şey yapılamadı. Kendini kurtarabilen kurtardı ama ortam çok kötüydü. Herkes elinden geleni, yaptı ama Allah herkesin yardımcısı olsun. Ölenlerin ailesinin başı sağ olsun” dedi.

Yaşanan olayda 7 kişi hayatını kaybederken 1'i ağır 5 kişi de yaralanmıştı. Olay ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, ilk belirlemelere göre tüp değişimi esnasında meydana geldiği tespit edilen patlama ile ilgili itfaiye ve olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Ali Soydemir - Murat Uçkaç - İbrahim Kılınç

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