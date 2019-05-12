Aydınlatma lambalarına zarar veren şahsa ceza

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “İlimiz ile ilgili bazı sosyal medya ve haber sitelerinde çıkan görüntülerde; kimlik bilgileri bilinmeyen bir şahıs tarafından kamuya ait cadde kenarlarında bulunan aydınlatma lambalarına yaklaşık 40 adet lambaya zarar verdiği görülmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet/Gasp Büro Amirliği ile İpekyolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından müşterek yapılan güvenlik kameraları incelenmesi sonrası, kamu malına zarar veren şüpheli şahsın İran uyruklu O.F.T. olduğu tespit edilmesi üzerine 9 Mayıs 2019 günü yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli beyanında '2013 yılında yasa dışı yollarla ülkemize giriş yaptığını, İran'dan gelen sanatçılara Van'da organizatörlük yaptığını, olay gecesi alkollü olduğunu, İskele Caddesi üzerinde bulunan aydınlatma lambalarına zarar verenin kendisinin olduğunu' ifade etti. Gözaltına alınan O.F.T. hakkında tanzim edilen tahkikat evrakıyla birlikte çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış ve CMK 109/3-f maddesi gereğince 24 bin TL yükümlüğe tabii tutuldu” denildi.