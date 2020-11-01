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Aydınlı anne ve kızı depremde hayatını kaybetti

Aydınlı anne ve kızı depremde hayatını kaybetti
Aydınlı anne ve kızı depremde hayatını kaybetti

Aslen Aydın’ın Karacasu ilçesinden olan ve İzmir’deki 6.6 şiddetindeki depremde enkaz altında kalan Nilüfer Daloğlu (45) ve kızı Asya Daloğlu’nun (11) cansız bedenlerine ulaşıldı.

Ege Denizi'nde meydana gelen 6.6 şiddetindeki deprem anında bulundukları Bayraklı'daki Rıza Bey apartmanının çökmesi sonucu enkaz altında kalan Nilüfer Daloğlu ve kızı Asya Daloğlu'nu kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Kendilerinden haber alamayan yakınlarının endişeli bekleyişi sürerken, ekipler yaptıkları kurtarma çalışmalarında anne ve kızın cansız bedenini, enkaz altından çıkardı. Anne ve kızın cenazelerinin bugün Dandalaz Mahallesi'ndeki baba ocağında helallik alınmasının ardından Ataköy Mahalle Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

Onur Durmuş
 

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