Aydınlı anne ve kızı depremde hayatını kaybetti

Ege Denizi'nde meydana gelen 6.6 şiddetindeki deprem anında bulundukları Bayraklı'daki Rıza Bey apartmanının çökmesi sonucu enkaz altında kalan Nilüfer Daloğlu ve kızı Asya Daloğlu'nu kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Kendilerinden haber alamayan yakınlarının endişeli bekleyişi sürerken, ekipler yaptıkları kurtarma çalışmalarında anne ve kızın cansız bedenini, enkaz altından çıkardı. Anne ve kızın cenazelerinin bugün Dandalaz Mahallesi'ndeki baba ocağında helallik alınmasının ardından Ataköy Mahalle Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

Onur Durmuş

