Aydınlı Bakan Selçuk'un, görevi sona erdi

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile birlikte kabinede değişiklikler yapılırken Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da, iki bakanlığa ayrıldı. Bakanlığın adı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak değiştirilirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı adıyla da yeni bir bakanlık kuruldu. Resmi Gazete'de yayımlanan Kararnamenin ardından bakanlıkların teşkilat yapılarında da düzenlemeler yapıldı.

Kararname sonrasında bakanlığın ikiye ayrılması ile birlikte Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un da görevi sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine Derya Yanık, yeni kurulan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Vedat Bilgin, Ticaret Bakanlığı'na ise Ruhsar Pekcan'ın yerine Mehmet Muş atandı.

Uğur Eser

