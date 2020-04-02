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Aydınlı vatandaşlar coronavirüse kafa tutuyor

Aydınlı vatandaşlar coronavirüse kafa tutuyor
Aydınlı vatandaşlar coronavirüse kafa tutuyor

İnsanlığı tehdit eden Korona virüs salgını dolayısıyla hükümetin getirdiği bir çok kısıtlamaya aldırış etmeyen Aydınlılar 'bu kadarına da pes' dedirtti.

Tüm dünyayı tehdit eden ve ülkemizde de görüldüğü günden bu yana 333 kişinin hayatına mal olan Korona virüs salgını vatandaşları korkutuyor. Kronik rahatsızlığı bulunan ve 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlamasının getirilmesinin ardından ülke genelinde de alınan bir çok önem ile virüsün dağılmasının önüne geçilmeye çalışıyor. Sosyal mesafenin korunması yönünde yapılan uyarılar ile birlikte Aydın'daki bankların üzerine belediyeler tarafından kapatılarak uyarıcı yazılar asıldı. Alınan tüm önlemlere karşı sosyal mesafe kuralına kulak tıkayan Aydınlılar banklarda otururken görüntülendi. Uyarıları umursamayan Aydınlılar adeta Korona virüse kafa tuttular.

Murat Uçkaç

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