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Aydınsporlu futbolcu kalp krizi geçirdi

Aydınsporlu futbolcu kalp krizi geçirdi
Aydınsporlu futbolcu kalp krizi geçirdi

Aydınspor 1966'nın takım kaptanı Tolga Çakmak kalp krizi geçirdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Çakmak yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Aydın Süper Amatör Lig'de mücadele eden Aydınspor 1966'da iki sezondur forma giyen takım kaptanı Tolga Çakmak kalp krizi geçirdi. Çakmak ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Takım kaptanın geçirdiği rahatsızlık sonrası siyah beyazlı kulüp Çakmak'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Aydınspor 1966 Spor Kulübünü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Aydınsporumuzun son 2 sezondur takım kaptanlığını yapan Tolga Çomak kalp krizi geçirmiştir. Oyuncumuz, Aydın Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi görmektedir. Kaptanımızın bir an önce eski sağlığına kavuşacağına gönülden inanıyor, acil şifalar diliyoruz."

Murat Uçkaç
 

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