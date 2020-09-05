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Aydos Ormanında atlı polis ve drone destekli Covid-19 denetimi

Aydos Ormanında atlı polis ve drone destekli Covid-19 denetimi
Aydos Ormanında atlı polis ve drone destekli Covid-19 denetimi

Sultanbeyli ilçesi sınırları içindeki Aydos Ormanında atlı polis ve drone destekli Covid-19 denetimi yapıldı.

Aydos Ormanında atlı polis ve drone destekli Covid-19 denetimi - Tıkla İzle

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı Atlı Birlik Grup Amirliği ekipleri tarafından 5 Eylül Cumartesi günü Aydos Ormanlarında Covid-19 denetimi yapıldı. Denetim, karadan atlı polisler ve havadan drone ile de desteklendi.

Denetimlerde ormanlık alanda bulunan kişilere kimlik kontrolü yapıldı. Ayrıca, Covid-19 önlemlerine uyup uymadıkları incelendi. Polisler, vatandaşlara piknik yapmamaları ve mangal veya ateş yakılmaması konusunda da uyarılarda bulundu. Polisler, ormanlık alandaki vatandaşlara Aydos Ormanlarında geçtiğimiz haftalarda çıkan yangınları da hatırlattı.

İzzet Aydın - Halit Arslan

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