Aydos Tepesi beyaza büründü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası İstanbul'un yüksek kesimlerinde gece saatlerinde sulu kar şeklinde başlayan kar yağışı, aralıklarla sürüyor. İstanbul'da son günlerde hava sıcaklığının düşmesinin ardından, sabah erken saatlerde Kartal'da Aydos ormanı ve çevresinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle ağaçlar ve evlerin çatısı beyaza büründü.

Halit Arslan - Sevgi Canpolat

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