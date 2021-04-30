AYEDAŞ Anadolu Yakası'nı bakım ve yatırımlarıyla aydınlattı

Elektrik dağıtımını dijitalleşme odaklı projeler ve yatırımlar ile gerçekleştiren AYEDAŞ, yılın ilk 3 ayında müşteri ve çözüm odaklı yaklaşımı sayesinde başarılı çalışmalar yaptı. Şirket, hizmet verdiği 7 bin 827 trafo ve 25 bin 230 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdü.

Verilen bilgiye göre, daha aydınlık bir kent için Adalar, Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla, Ümraniye ve Üsküdar'da 11 bin 223 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren şirketin ekipleri, yine adı geçen ilçelerde 696 pano ile 19 trafo ve bin 223 dağıtım merkezini de elden geçirdi. Ayrıca kentte 9 bin 150 kilometrelik hattın bakımı tamamlandı. Söz konusu bakım, onarım ve yatırım rakamları ile şirket 2021 yılının ilk 3 ayında koymuş olduğu hedefleri başarıyla gerçekleştirdi. Şirket, sektörün değişen dinamiklerine odaklanarak faaliyetlerini insan, çözüm ve inovasyon odağında sürdürmeye devam ediyor. Hizmet bölgesindeki müşterilerine daha iyi hizmet vermek amacıyla 2021 yılının ikinci çeyreğinde de toplam 128 kilometrelik hat bakımı yapılmasını planlayan şirket ekipleri, bölgesinde 11 bin 413 adet aydınlatma armatürünün montajının yanı sıra bin 18 adet elektrik panosu, 660 adet trafo merkezi ve 146 adet dağıtım merkezi montajını da gerçekleştirecek.

Şirketin 7/24 hizmet sunduğu belirtilirken, ayedas.com.tr, Ayedaş 186 Mobil Uygulaması ve 186 numaralı Müşteri Hattı'ndan müşterilerinin sorunlarına çözüm bulmaya çalıştığı açıklandı.

Şirketin bakım ve yatırım çalışmalarının devam edeceği belirtildi.