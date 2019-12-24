Aygün ve Yavaş'ın 'rüşvet' düellosu sürüyor

CHP eski milletvekili Sinan Aygün ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasındaki rant ve rüşvet iddialarıyla ilgili tartışmalar devam ediyor. Aygün hakkında partiden ‘kesin çıkarma' istemiyle disiplin soruşturması başlatırken, Mansur Yavaş da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına Aygün hakkında ‘Terörizmin finansmanı hakkındaki Kanun'a muhalefet ve terör örgütüne yardım etmekten' suç duyurusunda bulundu. Konuyla ilgili dün bir basın toplantısı düzenleyen Aygün, özetle şunları söyledi:

YİNE BİR OKUL PAZARLIĞI MI VAR?

Sayın Yavaş bu 79 projeyi ve rantçıyı açıklamak durumundadır. 79 inşaatı acaba mühürleyecek mi? Acaba yine bir okul pazarlığı var mı? Onu da bilmiyorum. Ama benim başıma geldi. Televizyonda ‘İnşaatın yapıldığı arsa 20 bin metrekare' diyor. Şu anda bütün Ankara'daki müteahhitler zan altında. Arsa 12 bin 82 metredir. Mansur Bey'in dediği gibi 20 bin metrekare değildir. Bunun 2 bin 721 metresi şahsıma aittir. Mansur Yavaş'a ‘Benden rüşvet istediler, para istediler. İrtikâba girer bu' diyorum. O da ‘Sinan Aygün FETÖ'cü' diyor. Beni FETÖ'cülükle suçladı. Ve ‘Suç duyurusunda bulunuyorum. Bu arsanın yüzde 50'sine el koysunlar' diyor. Arsanın zaten hepsi benim değil ki. Beni FETÖ'ye nasıl bağlamaya çalışıyor? FETÖ'cü ortakları dediği ortaklarımdan bahsediyor. Bir insanın akrabası FETÖ'cü olabilir. Yavaş, ‘Parayı FETÖ'cülere verdi, yurt dışına kaçtı' diyor. Hayatımın hiçbir devresinde yurt dışına bir lira para yollamadım. Yurt dışından gayrimenkul almadım. Acaba Londra'da kimin evi, kimlerin ne şirketleri var? Bir de bunu araştırın bakalım. Bu adam Ankara'yı yönetecek, gerçekten belediye için mahzurlu bir adam. İddiasına göre benim elde ettiğim rant 950 milyon lira. Ben rantı, arsaları, iki kuleyi ve yürüyen merdiveni de ona veriyorum. Burayı 550 milyon liraya alsın. Çok hayırsever… Burası öğrencilere çok güzel yurt olur, ODTÜ'ye bağışlasın.

OTOPARKA RANT DENİLİYOR

Oturduk teker teker çıkardık. Bu inşaat 120 bin metre, doğru. Yerin yedi kat altındaki otopark olan yeri rant olarak söylüyor. Burada 40 bin metrekare dediği yer otopark. Dört katlı otopark var. Kanun ‘Her daireye en az bir otopark yeri ayır' diyor. Adamın teknik bilgisi olmadığı için, otoparkı, kazan dairesini, su deposunu ve jeneratörleri de satacağımı sanıyor.

Benim inşaatımda satılabilir alan 26 bin metrekaredir. İnşaat, Çevre Bakanlığının mevzuatına uygundur. Bilgisiz bu kadar, cahil bir insan nasıl belediye yönetecek? Ankara'yı çok kötü günler bekliyor. Ben Mansur Yavaş'a oy veren biri olarak bunları söylüyorum. Çıktığı canlı yayında ‘100 milyonluk rant elde ediyorlar, bir milyonluk okul yapıyorlar' diyordun. Programın sonunda da ‘bizim arkadaşlar okulun pazarlığını yapmaya gitti' diyor. Hani okul bir milyondu? Bir milyon da, 25 milyon da yanlış. Okulun maliyeti 6,5-7 milyon liradır. Okulun ruhsatında da 7 milyon yazıyor. 25 milyon nereden çıktı o zaman?

‘ABİ NE VERECEKSİN?' DEDİLER

Beni perşembe günü belediyeye çağırdılar. Yanımda da kız kardeşim vardı. CHP'nin grup odasına girdik. Sekiz Meclis üyesi var. İki kişi; adı avukat Ömer, bir de Grup Başkanı Coşkun Torun ile diğer Meclis Üyeleri ‘İstinafa müracaat etmemek için abi ne vereceksin?' dedi. Ben de ‘Bu nasıl bir soru? Ne vereceksin diye bir tabir yok. Benimle bu konuyu nasıl konuşursunuz? Böyle bir teklifle gelmeyin' dedim. Ben orada şüphelendim. Benimle pazarlık yapılıyor, daire başkanları imar daire başkanı ve hukuk müşavirleri yok. İmar Daire Başkanı geldi, Hukuk Müşaviri'nin ‘Burada onun işi yok' dendi. Ankara'nın Mansur'un belediye başkanlığından çekeceği var.

İKİLEMDE KALDI

Aygün, açıklamaların ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. Bir gazetecinin ‘O kişiler sizden 25 milyon TL'yi kendi ceplerine indirmek için mi istediler?' sorusuna Aygün “Hayır, öyle bir şey yoktur. ‘Okulun bedeli 25 milyon TL tutuyor' dediler” diye cevapladı. Görüşmelerin ses kaydı var iddialarıyla ilgili de Aygün şunları aktardı: Ben hiçbir yerde ses kaydı demedim. Görüntüler elimizde var dedim.

Türkiye Gazetesi