‘Ayı Gülü'nü koparana 60 bin 163 lira ceza

Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü tarafından Afyonkarahisar'da sadece Kızılören ilçesi Kisra Vadisi'nde yetişen Paeoniac eae (Ayı gülügiller) bitki familyasından olan Paeonia mascula (L.) Mill. Subsp.Moscula olarak bilinen şakayıklara zarar verenlere 60 bin 163 lira ceza veriliyor.

Kızılören Belediye Başkanı Ali Erol yaptığı açıklamada, “Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesi Kisra Vadisi'nde sadece bu vadide yaklaşık 10 metrekarelik bir alanda yöresel olarak bizim ayı gülü dediğimiz güzel şakayıklar sadece bu vadide yetişiyor. Bu bilgi Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğümüzün tespitidir. Bu alan Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğümüzce korama altına alınmıştır. Bu bölge ile ilgili Kocatepe Üniversitesi ile de işbirliği yaparak bir çalışma yapılmakta. Yani buranın korunması geliştirilmesi adına bir faaliyet yürütülmekte. Bura ile ilgili bazı projeler yürütülüyor. Buranın özellikle doğa fotoğrafçıları için harika bir bölge olduğu görülmekte. Eğer doğa fotoğrafı çekmek isteyenler bölgemize gelmek isterse biz belediye olarak her türlü kolaylığı sağlayacağız ve refakat ederiz" dedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü her yıl değişen oranlarda koruma altındaki çiçeklere cezai işlem uygular iken bu yıl gelin çiçeği familyasından olan ayı gülü şakayıkları için 60 bin 163 lira ceza uyguluyor.

Aynı zamanda bölgenin fotokapanlar ile izlendiği ve koruma altında olduğu öğrenildi.

Ali Bayar

