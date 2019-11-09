Ayıdan 'karşılama' pozu

İlçeye bağlı Paşalı köyünde son günlerde vatandaşların sıkça karşılaştığı ayılar, bölge halkında tedirginlik oluşturuyor.

Hikmet Aydın isimli sürücü, ilçe merkezinden Paşalı köyüne gidişi esnasında Türkmen pazarı mevkisindeki köprüde karşılaştığı ayı, bilindiğin aksine bu kez sürücüye "karşılama" pozu verdi.

Sürücü Hikmet Aydın, "Köylerde sıkça ayı ile karşılaşıyoruz. Ancak bu kez sanki karşılamış gibi poz vermesi şaşırttı beni. Zor oldu ama o anı görüntülemeyi başardım" diye konuştu.

Ayı "karşılama" pozunu vermesinin ardından bulunduğu bölgeden uzaklaştı.