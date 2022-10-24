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Ayılar boş evi böyle ziyaret etti

Ayılar boş evi böyle ziyaret etti
Ayılar boş evi böyle ziyaret etti

Rize'nin Pazar ilçesinde boş olan evin çevresinde yiyecek arayan 3 ayı kameralara yansıdı.

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İstanbul'dan çayını toplamak için Aktaş köyüne dönen Ayhan Beyaz, çay hasadının ardından İstanbul'a geri döndü. Uzaktan evinin etrafını görebilmek için yerleştirdiği güvenlik kamerasını kontrol eden Beyaz, gördükleri karşısında şoke oldu. Beyaz, yüksek kesimlerde yiyecek bir şeyler bulamayan 3 ayının evine girmek için uğraştığı anları izledi. Gece saat 22.40 sıralarında ayıların evinin etrafında olduğunu gören Beyaz, köyündeki akrabalarını cep telefonuyla arayarak evinin çevresinde ayı gördüğünü söyledi ve dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yiyecek aramak için köye kadar inen 3 ayı evin etrafında bir süre dolandıktan sonra gözden kayboldu.

Cengiz Yıldırım
 

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