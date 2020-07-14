Ayılar kovanları parçaladı, arılar telef oldu

Emet ilçesinde arı üreticilerinin 6 arı kovanını ayılar tarafından parçaladı, kovanlardaki arılar telef oldu. 110 kovan ile bölgede yaklaşık 10 yıldır arıcılık yapan Manisalı üreticiler, ayı saldırılarının önlenmesi için yetkililerden destek istedi. Emet ilçesi Ömerfakı köyü civarında Manisa'dan gelip 10 yıldır arıcılık yaptıklarını belirten Sabri Toruncuk, ''Haftada 1 veya 2 gün arı kovanlarımızın başına gelebiliyoruz. Arkadaşım Ayhan Kaya ile Ömerfakı köyü yarma mevkiinde 110 kovan arımız var. Manisa'dan gelip gidiyoruz. Bölgenin bal kalitesi yüksek olduğu için burayı tercih ediyoruz. Son dönemde 10 yıldır hiç olmayan bir olay başımıza geldi. Manisa'ya 4 günlüğüne gidip geldiğimizde kovanların başına geldik. Parçalanmış olduğunu gördük. Önce ne olduğunu anlayamadık. Birileri zarar vermek istemiş diye düşündük. Ancak daha sonra baktığımızda yerlerde ayıların ayak izlerini gördük. Bir arı kovanından en az 800-1000 TL arasında gelir elde ediyoruz. 6 kovanımız telef olmuş. 6 bin TL civarı zararımız var. Ayılara yasalar gereği hiç bir şey yapamıyoruz. Ancak biz üretim yapmak zorundayız. Yetkililerden bu konuda destek istiyoruz'' diye konuştu.

Yunus Daşdemir

