Ayılar köyün içinde otomobilin ışığıyla süratle koştu

Erzincan'da merkeze bağlı Kalecik köyünde yaşayan Vural Gümüş gece saatlerinde otomobiliyle seyir halindeyken yola bir anda yavru ayılar çıktı. Yavru ayı köyün içinde ki yolda otomobilin ışığıyla bir süre koşup araziye doğru kaçtı.

Şaşkınlık içerisinde o anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden Gümüş yavru ayıların annesini bulmak için köyde arabasıyla gezmeye başladı. Daha sonra görüntülediği yavru ayıların annesini de bulan sürücü o anları da kaydetmeyi başardı. Anne ayı da otomobilin ışığıyla bir süre süratle koştuktan sonra boş tarla arazisinden dağlık alana doğru giderek gözden kayboldu.

Emin Ferhat Sevilir



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