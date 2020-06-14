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Ayının saldırdığı vatandaş 6 saatte kurtarıldı

Ayının saldırdığı vatandaş 6 saatte kurtarıldı
Ayının saldırdığı vatandaş 6 saatte kurtarıldı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yaylada ayı saldırısına uğrayan vatandaş, mahsur kaldığı yerden 6 saatte kurtarıldı.

İlçeye 45 kilometre uzaklıkta bulunan Küçükdere mezrasında ayı saldırısına uğrayan İsmet Yıldırım, şans eseri oradan geçen kişiler tarafından bulundu. Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen ilk ambulansın mezraya yakın yerde mahsur kalması üzerine ikinci ambulans görevlendirildi. Köy sakinleri de Yıldırım'ı aldıkları tahta sedye üzerinden 15 kilometre boyunca taşıyarak 6 saatte ancak Küçükdere mezrasına getirdi. Küçükdere mezrasına gelen sağlık ekipleri Yıldırım'a yapılan ilk müdahalenin üzerine Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İsmet Yıldırım'ın yakını olan Firoz Açıkel, "5 saatlik ancak gidilebilecek bir yer. Orada bir ayıyla karşılaşmış. O esnada ayıyla boğuşması üzerine ayağından ve birkaç yerinde yara alıyor. Bizde olayı duyar duymaz gittik tüm köy halkı olarak. Ancak 6 saat içinde kurtarabildik. Şimdi hastaneye getirdik şükür durumu iyi" dedi.

Metin tek
 

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