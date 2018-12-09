Ayırmaya gittikleri kavgada bıçaklandılar: 1'i ağır 2 yaralı

Olay, Kaynarca ilçesinde bulunan bir meyhanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Tartışma bir anda büyüyerek kavgaya dönüştü. Meyhanenin dışına taşan kavgayı gören Burak G. ve Necati G. yaşanan kavgayı ayırmak isterken bıçaklandı. Necati G. kaburgasından ufak sıyrıklarla olayı atlatırken, Burak G.'nin aldığı bıçak darbesi ise karaciğerine denk geldi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında Kaynarca İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılar daha sonrasında Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Hastanede tedavi altına alınan Necati G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, durumu ağır olan Burak G. ameliyat sonrasında yoğun bakımda uyutulduğu ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgisi olduğu öğrenilen iki şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan iki şüpheliden biri serbest bırakılırken diğerinin sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Polis konuyla ilgili incelemelerini sürdürüyor.

Burak Can Tokyürek