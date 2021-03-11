Aykut Kocaman: 3 - Sergen Yalçın: 2

Süper Lig'in 30. haftasında Medipol Başakşehir, Beşiktaş'ı ağırlayacak. 10 maçlık galibiyet hasretine geçtiğimiz hafta deplasmanda 1-0 kazandığı Gençlerbirliği müsabakasıyla son veren turuncu-lacivertliler, siyah-beyazlılar karşısında alacağı puan ya da puanlarla olumlu tabloyu sürdürmek istiyor.

Ligde bir maç eksiği olmasına rağmen Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider konumda bulunan Beşiktaş ise koltuğunu sağlamlaştırmak için mutlak galibiyet peşinde. Ayrıca 5 gün içinde Başakşehir ile hem lig hem de Türkiye Kupası'nda mücadele edecek olan Kartal, bu zorlu randevuların Süper Lig ayağını kayıpsız geçmenin hesaplarını yapıyor.

KOCAMAN - YALÇIN REKABETİ

Aykut Kocaman ile Sergen Yalçın, teknik direktörlük kariyerlerinde 6 defa karşı karşıya geldi. Söz konusu süreçte Kocaman; Konyaspor ve Fenerbahçe, Yalçın ise Yeni Malatyaspor, Alanyaspor, Konyaspor ve Sivasspor'un başındaydı.

Aykut Kocaman'ın takımları 3, Sergen Yalçın'ın ekipleri de 2 defa kazandı. 1 karşılaşmada da taraflar sahadan 1 puanla ayrıldı.

Aykut Kocaman ve Sergen Yalçın'ın teknik direktör olarak birbirlerine rakip olduğu maçlar şöyle:

2019-2020 Konyaspor: 0 - Yeni Malatyaspor: 2

2018-2019 Alanyaspor: 2 - Konyaspor: 4

2018-2019 Konyaspor: 2 - Alanyaspor: 0

2017-2018 Fenerbahçe: 3 - Konyaspor: 2

2015-2016 Sivasspor: 0 - Konyaspor: 0

2014-2015 Konyaspor: 0 - Sivasspor: 1

Uygar Aydın