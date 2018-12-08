Aykut Kocaman: 'Hakem üzerindeki baskı maça damga vurdu'

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile Atiker Konyaspor karşılaştı. Bordo-mavililerin 3-0 kazandığı maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, “Müsabakayı bordo-mavililer 3-0 kazandı. Benim göreve başladığım 2 haftalık periyot için söylemem gerekirse hem bizim hem de Trabzonspor için her iki tarafın da gücünü pekiştireceği bir maç olarak gözüküyordu. Rakibimiz iki galibiyetini bizimle beraber bir üst seviyeye çıkarmak istiyordu. Biz de aynı şekilde hem Galatasaray deplasmanı hem de içeride oynadığımız Alanyaspor maçı ile beraber tam bir maçlık üçüncülük pozisyonu için söylüyorum mesafeyi önümüzdeki haftalara taşımak hatta biraz daha aynı zamanda da yüksek şiddette özgüven kazanabilmek için önemli bir maçtı. Her iki taraf açısından da bunu biliyorlar ki özellikle rakibimizin tabii ki bu konudaki hem tecrübesi hem de bilgisi daha fazlaydı” şeklinde konuştu.

“Hakem üzerindeki baskı maça damga vurdu”

Fırsat yakaladıklarını ancak değerlendiremediklerini kaydeden Kocaman, “Hafta içindeki hakem açıklaması aslında bütün geceye damga vurgu öyle gözüküyor. En çok bizim için. Hakem üzerindeki baskı maça damga vurdu. Çünkü rakibimizin özellikleri oyun tarafındaki özellikleri bizim oyun tarafındaki özelliklerimiz hepsini yan yana getirdikten sonra bütün ortam, beklentiler ve hakem üzerindeki gerilim topu biraz da bilinçli olarak Trabzonspor'a bıraktık. Esas amacımız topu kullanırken ki zaaflarından faydalanabilmekti ki ilk yarıda biraz topu bırakma istediğimizin biraz da üstüne çıkan durum bizim açımızdan handikaplı olsa da zaafları değerlendirerek 2-3 tane gol olabilecek Trabzonspor'u kalemize yaklaştırmadan topla oynamasına izin vererek öne geçme fırsatları da yakaladık ancak değerlendiremedik. İkinci devrenin başında Trabzonspor arka arkaya ceza sahamız içinde ilk yarıda yapamadığı şeyleri yaptı. Penaltı ile yakından uzaktan alakası olmayan hakemin tekrar gidip VAR denen sisteme bakarak bizimde kararını düzelteceğini beklerken yanlış kararını ikinci defa görerek bir kere daha yanlışlayarak geldiği pozisyonda maçın şekli şemali bir anda değişti. Bu karar yanlış, yanlı bir karardan sonra bile Konyaspor takımı golden sonra bu şekilde reaksiyon vermemeliydi. O da bizim hatamız” ifadelerini kullandı.

Ozan Köse

