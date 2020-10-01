Aylardır kayıp olan kadın Esra Erol'da programında bulundu

Hafta içi her gün canlı olarak yayınlanan Esra Erol'da programı yeni konularla izleyicisi ile buluşmaya devam ediyor. Dün Esra Erol'da programına katılan 38 yaşındaki Tolga Ulu, 13 yıllık eşi A.U.'nun 2 çocuğunu ortada bırakıp, bilet aldığı otobüse bile binmeden ortadan kaybolduğunu ve E.E. isimli şahıs ile olduğunu iddia etti.

Tolga Ulu, nisan ayında eşinden sadece bir kez telefon geldiğini ve eşinin kadın sığınma evine gittiğini söyleyerek sözlerine şöyle devam etti: “Eşim A.U., E.E. ile kaçtığını ancak şiddet gördüğünü itiraf etti” dedi. Eşini kurtarmak isteyen koca yetkililer ile görüşmesine rağmen eşine bir daha asla ulaşamadı ve bu yüzden Esra Erol'dan yardım istedi.

7 ay önce gizemli bir şekilde ortadan kaybolan ve o günden sonra kendisinden bir daha haber alınamayan kadına aylar sonra Esra Erol ulaştı. Canlı yayında gözyaşlarına hakim olamayan kadın, “Çocuklarını bıraktığı için çok pişman olduğunu, çok özlediğini, kendi kendine çırpınırken dibe vurduğunu ve çocukları için her şeyi yapabileceğini söyledi.”