Aylık 2,5 milyon liralık kira gelirinden vazgeçti

Koronavirüs salgını sebebiyle birçok şirket işten çıkarma ve ücretsiz izin seçeneklerine yönelirken; otomotiv, turizm, gayrimenkul ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösteren Ertex Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Malkoç, aldığı kira almama kararlarını duyurdu. 5 yıldızlı termal otel sahibi Malkoç, tesisin işletmecisinden 6 ay kira almayacağını açıkladı. Ankara'da bir mobilya çarşısındaki mağazaların da açık olduğunu ve talep edilmemesine rağmen Nisan ayı kirasından feragat ettiklerini ifade eden Malkoç, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem' çağrısına sessiz kalamazdık. Türkiye'de doğmuş, büyümüş ve bir yerlere gelmiş birisi olarak, bu zorlu süreçte kimsenin işini ve aşını kaybetmemesi için çalışıyoruz. Amacımız diğer iş insanlarına da örnek olmak. Aylık 2,5 milyon kira liralık gelirinden vazgeçiyoruz” dedi.