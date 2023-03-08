Aylık en düşük kayıp mevduat faizinde oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Şubat ayı Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları'nı açıkladı. Buna göre, aylık en düşük kayıp, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 0,21, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 1,75 oranlarıyla mevduat faizinde (brüt) gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından dolar yüzde 1,19, euro yüzde 1,72, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 2,23, külçe altın yüzde 3,15 ve BIST 100 endeksi yüzde 7 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise dolar yüzde 2,71, euro yüzde 3,24, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 3,73, külçe altın yüzde 4,64 ve BIST 100 endeksi yüzde 8,43 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Külçe altın, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 4,02 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 1,37 oranında yatırımcısına kaybettirmiştir. Aynı dönemde dolar Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 4,05, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 9,02 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 41,35, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 38,91 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken, aynı dönemde dolar Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 12,95, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 14,46 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde gerçekleşti

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 40,38, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 59,76 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından DİBS yüzde 14,05, külçe altın yüzde 21,23, dolar yüzde 21,86, euro yüzde 26,15 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 34,13 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise DİBS yüzde 2,18, külçe altın yüzde 10,36, dolar yüzde 11,07, euro yüzde 15,95 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 25,03 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

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