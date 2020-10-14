AYM Başkanı Yıldırım'ın 'Işıklar yanıyor' paylaşımına tepki

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül döneminde göreve gelen Anayasa Mahkemesi (AYM) üyesi Profesör Doktor Engin Yıldırım, sosyal medya hesabından Anayasa Mahkemesi binasının gece çekilmiş fotoğrafını paylaşarak "Işıklar yanıyor" ifadesine yer verdi. Sosyal medyada gündem olan paylaşıma siyasilerden tepki yağdı.

İÇİŞLERİ'NDEN 'IŞIKLARIMIZ HİÇ SÖNMÜYOR' MESAJI

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise AYM üyesi Engin Yıldırım'ın mesajına cevap verildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan "Işıklarımız hiç sönmüyor" şeklinde bir paylaşımda bulunuldu.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan sert tepki

Twitter üzerinden tepkisini dile getiren Turan, "Bu saçma ve ucuz trollüğe önce AYM Başkanı ve diğer AYM üyeleri dur demelidir. Bu imalı ifadenin ne demek olduğunu bilmiyor muyuz?!" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Musatafa Akış, Twitter'dan paylaşım yaparak tepki veren bir diğer isim oldu. Akış, "Bir AYM üyesi önce Anayasa'yı özümsemelidir. İnsanda biraz devlet adamı ciddiyeti olur. Bu tavır her şeyden öte Anayasa Mahkemesi'ne ve bu kişinin birlikte mesai yaptığı AYM üyelerine saygısızlıktır" açıklamasını yaptı.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Dün 'Genelkurmay'ın ışıkları yanıyor' diyerek darbecilere selam çakanların bugün görevini üstlenenler bir saniye durmasın, istifa etsin" ifadesini kullandı.

Engin Yıldırım'ın paylaşımına AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, "Işıkları açık unutanların hepsi ışıklar içinde uyuyor!.." sözleriyle tepki verdi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, "AYM'nin ışıklar yanıyor mesajı veren üysine diyorum ki: Yaka yaka ışık mı yaktın? Işığı açık bırakma, israf olur, itiraf olur, laf olur, altından kalkamazsın..." açıklamasında bulundu.

ADALET BAKANI GÜL: "IŞIKLARI MİLLET AÇAR, MİLLET KAPATIR"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Vesayet özlemi içinde olanlar, hukuk adına konuşma ehliyetini yitirirler. Işıkları Millet açar, Millet kapatır" paylaşımında bulundu.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK: "DEMOKRASİMİZİ KİMSE TEHDİT EDEMEZ"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Demokrasimizi kimse tehdit edemez. Bir AYM üyesi Türkiye'nin 'HUKUK GÜVENLİĞİ'ni ihlal edemez. Cunta ağzıyla konuşanların anayasal düzenimizi hedef almasına müsaade etmeyeceğiz. Darbeci zihniyetin kurumlarımızda olmasına tahammül edemeyiz.

Türkiye'ye geçmişte acılar yaşatmış müdahalelerin sloganının bir Anayasa Mahkemesi Üyesi tarafından kullanılması utanç verici bir saygısızlıktır. Hukuktan başka bir dili olmaması gereken bir AYM mensubunun hukuku katletmenin sembolü olan bir dille konuşması vahimdir" dedi.

ENGİN YILDIRIM KİMDİR?

Engin Yıldırım 1966'da İstanbul'da doğdu. Sakarya Üniversitesi, Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi ana bilim dalında doktora yaptı. 2002 yılında profesör oldu. 2003-2010 yıllarında Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı görevinde bulundu. İnsan Kaynakları alanında Kitaplar yazdı. 2010 yılında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından Anayasa Mahkemesi üyesi olarak atandı. 19 Ekim 2015 tarihinde Anayasa Mahkemesi başkanvekilliğine seçildi. 25 Ekim 2019 tarihinde başkanvekilliği görevi sona erdi. Halen Anayasa Mahkemesinde üyesi.

IŞIKLAR YANIYOR NE DEMEK?

1960'lı ve 1970'li yıllarda darbe olacağı Genekurmay'ın binasının ışıklarına göre tahmin edilirdi. Ne zaman darbe söylentileri çıksa Ankara gazetecileri, Genelkurmay'ın önünde turlayarak ışıkları yoklardı. Gece ışıklar yanıyorsa darbenin yakın olduğu anlaşılırdı. Bunu bilen 12 Eylül'ün mimarı Kenan Evren, darbenin gelişini saklamak için ön cephe ışıklarını kapatıp arka odalarda planları hazırlamıştı.

28 Şubat postmodern darbesinde ise, ışıklar bilerek açık tutulmuş, böylece hükümete psikolojik mesaj verilmişti.