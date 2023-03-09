AYM, HDP'nin hazine yardımı hesabına konulan blokeyi kaldırdı

Anayasa Mahkemesi(AYM) HDP'nin kapatılması istemli davada, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in partinin hazine yardımı bulunan hesaplarına tedbiren bloke konulması kararının kaldırılması talebini görüştü.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin, HDP'nin kapatılması istemli davada, "Terör örgütü ile organik bağının devam ettiği, Hazine kaynaklarının terör örgütüne aktarıldığı" gerekçesiyle partinin hazine yardımı bulunan hesaplarına bloke konulmasını istedi. Partinin Hazine yardımı bulunan hesaplarına 5 Ocak'ta bloke konulmasına karar verilmişti. Bu kararın kaldırılması talebi, AYM Genel Kurulu tarafından ele alınırken AYM, HDP'nin Hazine yardımı hesaplarına bloke konulmasına dair kararı kaldırdı. Karar oyçokluğu ile alındı.

Ahmet Furkan Gülap



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