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AYM, Kavala'nın kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edilmediğine karar verdi

AYM, Kavala'nın kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edilmediğine karar verdi
AYM, Kavala'nın kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edilmediğine karar verdi

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, Osman Kavala'nın kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edilmediğine karar verdi.

Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada beraatına karar verildikten sonra 15 Temmuz darbe girişimine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Osman Kavala, tutuklamanın hukuki olmaması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği iddiasıyla AYM'ye bireysel başvuruda bulunmuştu. Kavala'nın başvurusunu görüşen AYM Birinci Bölümü, başvurunun Genel Kurula sevkine karar vermişti. AYM Genel Kurulu, bugünkü gündem toplantısında Kavala'nın bireysel başvurusunu karara bağlandı. AYM Genel Kurulu, oy çokluğuyla Kavala'nın kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edilmediğine karar verdi.

Abdullah Sarica

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