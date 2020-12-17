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AYM üyeliği için Yargıtay'da yapılan seçim sonuçlandı

AYM üyeliği için Yargıtay'da yapılan seçim sonuçlandı
AYM üyeliği için Yargıtay'da yapılan seçim sonuçlandı

Yargıtay’da yeni Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeliği için yapılan seçimde İrfan Fidan, Nevzat Özsoy ve Mustafa Erol en çok oy alan 3 isim oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu 3 isimden birini AYM üyesi olarak atayacak.

AYM'nin Yargıtay kontenjanından üyesi Burhan Üstün'ün emekliye ayrılması nedeniyle boşalacak üyelik için seçime gidildi. Yargıtay Büyük Genel Kurulunda yapılan seçimde 5 kişi AYM üyeliği için aday oldu. Seçimde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı iken Yargıtay üyeliğine seçilen İrfan Fidan 107, 8. Ceza Dairesi Üyesi Nevzat Özsoy 65, 17. Hukuk Üyesi Mustafa Erol 52, 8. Hukuk Dairesi Üyesi Nazmiye Beyazıtoğlu Kuşçuoğlu 45, 23. Hukuk Dairesi Üyesi Mahmut Coşkun ise 35 oy aldı. En çok oy alan 3 isim olan İrfan Fidan, Nevzat Özsoy ve Mustafa Erol, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bildirilecek. Erdoğan, bu 3 isimden birini AYM'ye atayacak.

Abdullah Sarica
 

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