AYM'den emsal karar! Cezaevleri çocuklar için uygun değil

Çeşitli nitelikli hırsızlık suçlarından 21 yıl 65 ay kesinleşmiş cezası bulunan ve 5 ila 3 yaşlarında iki çocuğuyla birlikte cezaevinde kalan Şükran İrge'nin, infazının ertelenmesini için yaptığı başvuru ‘tehlikeli hükümlü' sayılması nedeniyle reddedildi. Bunun üzerine İrge, aile hakkının ihlal edildiğini ifade ederek, 50 bin TL manevi tazminat talebiyle AYM'ye başvurdu. AYM, Şükran İrge'ye 5 bin 500 TL tazminat ödenmesine karar verdi. İrge'nin tehlikeli hükümlü sayılabilmesi için yeterli bir gerekçe sunulmadığına dikkat çekilen kararda “Başvurucunun çocuğun yaşına ve ihtiyaçlarına uygun, sağlıklı bir ortamda kalmasının sağlanmadığı ve aile hayatına saygı hakkının öngördüğü pozitif yükümlülüklerin yerine getirilmediği görülmüştür” denildi.



AYM'nin kararı özellikle örgütsel bir taktikle hamile kalan FETÖ'cüleri de ilgilendiriyor. Kararın, sosyal medya hesaplarından cezaevlerinde çocuklarıyla beraber kalan örgüt mensubu kadınlarla ilgili algı operasyonları yapan firari FETÖ'cüler tarafından kullanılmaya açık bir karar olması dikkat çekiyor.Türkiye Gazetesi