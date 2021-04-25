Ayn el-Arab (Kobani) davası yarın başlıyor

Ayn el-Arab'ın DAEŞ terör örgütü tarafından kuşatılmasını bahane ederek Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) çağrısı üzerine aralarında İstanbul, Ankara, Bursa ve Diyarbakır'ın da olduğu 35 ilde sokak olayları yaşanmıştı. Yaşanan olaylarda 37 kişi hayatını kaybetmiş ve 761 kişi de yaralanmıştı.

Sokakları savaş alanına çeviren bu olaylarda terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmaları tarafından 197 okul yakılırken, 269 kamu binası tahrip edildi, bin 731 ev ve iş yeri yağmalandı ve bin 230 araç ise kullanılamaz hale getirildi.

Yaşanan olaylar sonrası Ankara merkezli 7 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, eski HDP milletvekilleri Ayla Akat Ata, Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan, Nazmi Gür, Emine Beyza Üstün ve Emine Ayna'nın da aralarında bulunduğu 20 kişi bulunduğu ikamet adresinde yakalandı. Hakkında gözaltı kararı verilenler içinde terör örgütü PKK'nın sözde dağ kadrosundan bulunan Cemil Bayık, Ali Haydar Kaytan, Rıza Altun, Duran Kalkan, Murat Karayılan, Zübeyir Aydar, Remzi Kartal, Sabri Ok, Salih Müslüm Muhammed ile kadın yapılanmasından Azime Yılmaz ve Hacire Ateş de yer alıyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırlamış olduğu iddianame 6 cilt ve 300 ek klasörden oluşuyor. 3 bin 530 sayfalık iddianamede HDP'nin eski Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da aralarında bulunduğu 27'si tutuklu, 6'sı adli kontrollü, 75'i firari olmak üzere 108 sanık yer alıyor. Sanıklara, 'Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma', '29'ar kez adam öldürme', 3 bin 777'şer kez ‘mala zarar verme', 25'er kez ‘alıkoyma', 395'er kez ‘hırsızlık', 15'er kez ‘yağma', 308'er kez ‘iş yeri ve konut dokunulmazlığı ihlali' ve 31 kez 'öldürmeye teşebbüs' suçları başta olmak üzere çok sayıda suçlama yöneltildi. Başsavcılık tarafından hazırlanan iddianamede 108 kişi için ayrıca, 'bayrak yakma' ve 'Atatürk'ü Koruma Kanunu'na muhalefet' suçlarından da cezalandırılması talep edildi.

Engin Yağcı