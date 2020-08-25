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'Aynalar' ile kendi aynanızı bulacaksınız

'Aynalar' ile kendi aynanızı bulacaksınız
'Aynalar' ile kendi aynanızı bulacaksınız

İş insanı Osman Tolgay Ulusoy “Aynalar” isimli kitabı ile yaşamından kesitleri kendi iç dünyasıyla harmanlayıp yorumluyor.

Hayatın dengesi yerine oturdukça, bu size haksızlığa uğruyormuş gibi hissettirecektir. Yaradana karşı temkinli yaklaşanlar olacak, neden diye sorarak sürekli aynı döngüde dönüp dönüp durakcaklardır. Bu eleştiriler, temkinler, telkinler ile kimi dinden çıkar, kimi yaradanı suçlar bulacak kendini, kendince ona isyan edecek, böyle söylendikçe bir şeyleri oldurmaya çalıştığına inanacaktır. Hayatın dengesi, yukarıda da yazdığım gibi, iyi-kötü, doğru-yanlış, güzel-çirkin ve tüm evrendeki zıt kutupların sürekli birbirine galip gelmesiyle ayakta durmaktadır. Eğer bir birine galip gelirse, kıyamette yakındır...

İnsanın hayatta çok şey kaybetmesine, boş geçirmesine ve döngüsünü bir türlü tamamlayamamasına sebep olan yegane şey ise “Zannetmektir”. diyor, Ulusoy ve ekliyor;

“Daha genç yaşımda hayatı boyunca bir kişinin değil, bir kaç kişinin bir araya gelip yaşayamacağı kadar olaya şahit oldum. Bu birikimlerimi ve yaşadıklarımı tabii ki bir araya getirerek bir kaç kitap halinde, tecrübelerimle birlikte yazacağım. Henüz daha yaşanmamış ve yaşanmayı bekleyen bir çok olay bizi bekliyor.”

Tahmini yayınlanma tarihi 2021 yılbaşı olacak olan kitap, ön sipariş almaya başladı. 1.000 adetlik özel baskı ile çıkacak olan kitap, daha sonra E-Kitap olarak da tüm okuyuculara yayınlanacak.

Kitaba Osman Tolgay Ulusoy'un kişisel web sayfasından sipariş edebilirsiniz.

Kaynak: http://www.osmantolgayulusoy.com.tr/
 

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