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Aynı aileden 3 kişi, 61 saat sonra enkazdan sağ çıkartıldı

Aynı aileden 3 kişi, 61 saat sonra enkazdan sağ çıkartıldı
Aynı aileden 3 kişi, 61 saat sonra enkazdan sağ çıkartıldı

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde bir enkazın altından aynı aileden 3 kişi 61 saat sonra sağ çıkartıldı.

Aynı aileden 3 kişi, 61 saat sonra enkazdan sağ çıkartıldı - Tıkla İzle

Kahramanmaraş'ın Onikişubat İlçesine bağlı Şazibey Mahallesi'nde yıkılan 7 katlı Yunus Apartmanında devam eden arama kurtarma çalışmalarından mutlu haber geldi. Depremden 61 saat sonra aynı aileden 3 aylık Fatma Naz Durmaz, anne Emine Durmaz ve baba Cebrail Durmaz sağ kurtarıldı. Enkaz altından çıkartılan 3 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Çalışmaların sürdüğü enkazdan başka sesler de duyulduğu belirtildi.

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