Aynı iş yerinde 8 saat sonra tekrar yangın çıktı

Yangın, saat 20.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Güven Caddesi üzerinde bulunan içeride petrol ürünleri bulunan iş yerinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde yangın çıkan ve itfaiye ekipleri tarafından söndürülen iş yerinden 8 saat sonra yine alevler yükseldi. Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri çevreye sıçramadan söndürdü. İkinci kez aynı iş yerinde çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İbrahim Yetkin

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