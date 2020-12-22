İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aynı kıraathanede yine aynı manzara

Aynı kıraathanede yine aynı manzara
Aynı kıraathanede yine aynı manzara

Esenyurt'ta geçen hafta kıraathanede masa oyunları oynayan ve pencereden atlayıp kaçan kişiler, mühürlenen aynı kıraathanede yakayı ele verdi. Yapılan baskında yine aynı yüzlerin olması polis ekiplerini şaşkına uğrattı.

Aynı kıraathanede yine aynı manzara - Tıkla İzle

Abisini korona virüsten kaybettiğini söyleyen iş yeri sahibinin "Ben abimi kaybettim ama korona diye bir şeye inanmıyorum" sözleri pes dedirtti.
Esenyurt'ta geçtiğimiz günlerde korona virüs tedbirlerine uymayarak kıraathane'de masa oyunları oynayan iş yerine Esenyurt ilçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri baskın düzenlemişti. Kapıyı kitleyip açmayan ve pencereden atlayıp polisten kaçan o kişiler bu seferde yakayı ele verdi. Yapılan ilk baskında, ceza yememek uğruna ikinci kattaki ofisin penceresinden atlayıp düz duvara tırmanan o kişiler mühürlenen iş yerinde yine yakalandı.

“Koronaya inanmıyorum maskede takmıyorum”

Baskın düzenlenen iş yeri sahibinin dedikleri pes dedirtti. İki ay önce abisinin korona virüs yüzünden kaybettiğini söyleyen kişi, "korona diye bir şey yok. Ben maskede takmıyorum. Burada da kimsenin korona kapacağını düşünmüyorum" demesi şaşkına çevirdi. Polis ekipleri yeniden zabıta ekiplerine haber verdi. Zabıta müdürlüğü ekipleri tarafından yeniden mühürlenen iş yerine ve sahibe para cezası kesildi.
15 kişiye sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle yine 1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanunun 282'nci maddesine istinaden 3 bin 150'şer TL idari para cezası uygulandı.

Erdal Can İçelli
 

İLGİLİ HABER
Okey masasında basıldılar ikinci kattan atlayıp düz duvara tırmandılar Okey masasında basıldılar ikinci kattan atlayıp düz duvara tırmandılar

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.