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Aynı rayda giden iki tramvay çarpıştı: 2 yaralı

Aynı rayda giden iki tramvay çarpıştı: 2 yaralı
Aynı rayda giden iki tramvay çarpıştı: 2 yaralı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde iki tramvayın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Aynı rayda giden iki tramvay çarpıştı: 2 yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı İldem Mahallesi Gesi Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, aynı ray üzerinde İldem istikametinde bulunan depoya giden 3854-B ve 2846-A numaralı tramvaylar çarpıştı. Meydana gelen kazada bir tramvayın vatmanı ve bir yolcu yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, Büyükşehir Belediye ekipleri de olay yerinde çalışmalarını yaptı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Eren Kan
 

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