Aynı yöne giden otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

Kaza, Tavas ilçesi Samanlık Mahallesi'nde meydana geldi. Edilen bilgilere göre; Denizli Muğla Karayolunda aynı yöne seyir halinde olan Mustafa Kızılkaya yönetimindeki 20 AGS 733 plakalı otomobil, Furkan Metin idaresindeki 06 CVE 384 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri araçta sıkışan sürücü Mustafa Kızılkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekipleri Kızılkaya'nın cenazesini sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekipleri tarafından morga kaldırıldı.

Kazada 7 kişi yaralandı

Kazada, sürücü Furkan Metin ve yolcu konumunda bulunan Buse Metin, Yağız Ali Metin ile diğer otomobilde bulunan Mehmet Kızılkaya, Nazif Kızılkaya, Kazım Emre Gökçek, Kübra Nadide Felek yaralı olarak ambulansla Tavas Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Semih Can Yılmaz

