Ayşe Başaran, Berlin'de altın madalya kazandı

Ayşe Başaran 100 metrede 15.66'lık derecesiyle rakiplerini geride bırakarak finişi ilk sırada geçti ve altın madalyanın sahibi oldu. 22 yaşındaki milli sporcu, oyunlarda daha önce de durarak uzun atlamada altın madalya kazanmıştı. Ayşe, Berlin'e gitmeden önce 2 altın madalya kazanmayı kendine hedef olarak belirlemiş, gelen ikinci altın madalya ile bu hedefine ulaşmış oldu. Ayşe Başaran, Özel Olimpiyat Oyunları'nın en çok dikkat çeken sporcularından biri olmayı başardı. Diğer branşlarda da heyecan devam ediyor. Berlin Özel Olimpiyatlar Dünya Yaz Oyunları'nda erkekler atletizm branşı 100 metrede final yarışları yapıldı. Özel Olimpiyatlar Türkiye sporcusu Alper Aydoğdu 100 metre final yarışlarında 12.83'lük derecesiyle 5. oldu. Yüzme branşında ise 100 metre serbest stil finalinde yarışında Kübra Esen 01.24.83'lük derecesiyle 4. sırada yer aldı.

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