Ayşe Karaman'ın ölümüne ilişkin dava 9 Aralık'ta görülecek

Anestezi teknikeri Ayşe Karaman, 29 Temmuz'da erkek arkadaşı Uzman Dr. Özgür T.'nin Çankaya ilçesi Dikmen Mahallesi'ndeki evinde ölü bulundu. Olay yerinde çok sayıda şırınga ve ilaç bulunurken, şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Savcısı Ramazan Hançer'in yürüttüğü soruşturma sonunda Özgür T. hakkında "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle iddianame hazırlandı. Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianame kabul edildi. Davanın ilk celsesi 9 Aralık tarihinde görülecek.

İddianamede emniyetteki ifadesine yer verilen Özgür T., Karaman ile 3 yıl önce çalıştıkları hastanede tanıştıklarını, zaman içinde ilişki yaşamaya başladıklarını söyledi.

Olay gününü anlatan Özgür T., şunları kaydetti:

"Dikmen Vadisi'nde bulunan eve gitmek üzere yola çıktım. Ayşe bana mesaj atmış ancak benim mesajı fark edememem üzerine beni aradı ve migreninin tuttuğunu, ilaç getirmem gerektiğini söyledi. Mesajın içeriğine baktığımda Z..... , A..... ve P..... isimli ilaçları talep ettiğini gördüm ve cevap vermedim. Çünkü P..... isimli ilaç solunum yetmezliği yaparak insanı ölüme götürebilir. Diğer iki ilaç zaten zararsız olması dolayısıyla çantamda bulunuyordu ancak çantamda P..... isimli ilaç da bulunuyordu. Çantayı yanıma aldım ve ikamete çıkardım. İçeri girdiğimde Ayşe yatıyordu, ben ses yapınca uyandı ve migrenin kötü durumda olduğunu beyan etti. Ben de çantamda bulunan iki adet A..... ve bulantı ilacı Z..... isimli ampulleri enjektörle Ayşe'nin sol el üstüne damar yolu açmak suretiyle uyguladım."

Saat 03.52 sıralarında hastaneden bir doktor arkadaşının aradığını, kendisini hastaneye çağırdığını ve evden ayrıldığını belirten Özgür T., "Ayşe bana ameliyat sonrası gelip gelmeyeceğimi sordu, ben de ameliyatın durumuna bağlı olduğunu, erken bitmesi halinde gelebileceğimi söyledim. Çantamı alarak evden ayrıldım. Çanta içerisinde yaklaşık 3 tane büyük enjektör, 2 veya 3 tane içerisinde P..... ilaç olan 20'lik enjektör ile içerisinde ağrı kesici olan F..... bulunan 10'luk enjektör bulunmaktaydı. P..... isimli ilaç sürekli çantamda bulunan ilaçtır. Bu ilaç herkesin ulaşabileceği ve alabileceği bir ilaç değildir. Anestezi uzmanı olmam münasebetiyle bu ilacı ilaç depolarından alabilmekteyiz" diye konuştu.

İddianameye göre Özgür T., ameliyatının bitmesinin ardından eve gittiğini, kapıyı çaldığını ancak Ayşe Karaman'ın açmadığını, aradığında da telefonlarına cevap vermediğini söyledi. Kapıyı çilingirle açtığını ve Karaman'ın cansız bedeniyle karşılaştığını anlatan Özgür T., "Sehpa üzerinde enjektörleri gördüm. 3 tane 20'lik, 1 tane 10'luk enjektör vardı. 20'lik enjektör boş gibiydi, içerisinde beyaz P..... ilaç vardı. Çilingirin yanına giderek içeride bulunan şahsın ölmüş olduğunu söyledim. Çilingir görevliyi çağırdı. Polise bilgi verin dedim ve 112 ve 155'e bilgi verildi" dedi.

Savcı Hançer, iddianamenin sonuç bölümünde şu tespitlerde bulundu:

"Şüpheli Özgür T., her ne kadar P..... isimli ilacı damar yolu açarak Ayşe Karaman'a kendisinin vermediğini, ölümüne sebep olmadığını, Ayşe Karaman'ın anestezi teknisyeni olduğunu, ilaçların özelliklerini bildiğini, kendi kendine P..... isimli ilacı damar yolundan yapmış olabileceğini, Ayşe Karaman'ı kasten öldürmesi için hiçbir neden bulunmadığını, kendisinin suçsuz olduğunu savunmuş ise de şüpheli Özgür T.'nin olay günü eve yanında getirdiği kendisine ait olan, işi nedeniyle yanında ve aracında taşıdığı çantada bulunan 2 adet A..... ve bulantı ilacı Z..... isimli ampulleri yine çantasındaki enjektör ile Ayşe Karaman'ın sol el üstüne damar yolu açmak suretiyle uyguladığını kabul etmesi, ölenin kan ve idrar numunelerinde P..... ilacının etkin maddesinin tespit edilmesi, otopsi raporunda kişinin kesin ölüm sebebinin anestezik madde alımına bağlı olduğunun belirlenmesi, P..... ilacının anestezi uzmanı doktor ve ilgili kişiler dışında başkalarınca yasal olarak temin edilmesinin zor oluşu, müştekilerin şikayetleri, tanık anlatımları, özellikle tanık Tuğçe A.'nın anlatımları, otopsi raporu ile tüm dosya kapsamında delillerin takdiri mahkemeye ait olmak üzere şüphelinin Ayşe Karaman'ı damar yolu açmak suretiyle 2 adet A....., Z..... ve P..... isimli ilacı vermek suretiyle ölümüne sebebiyet verdiği ve müsnet suçu işlediği anlaşılmıştır."

Abdullah Sarica

