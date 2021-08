Ayşe Keşir: '100'e yakın yangın çıkması tesadüf değil'

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Yukarı Mahalle tarihi pazar yeri esnafını ziyaret etti. Ziyaret sonrası Türkiye'de çıkan orman yangınlarını değerlendiren Keşir, konuyla ilgili resmi açıklama yapılması gerektiğini belirterek, "Sıradan bir vatandaş olarak bile 100'e yakın yangından bahsediyoruz. Bunun hiçbir şekilde tesadüf olması mümkün değil, aynı anda ve Türkiye'nin göz bebeği olan yerler. Her ağaç, her orman bizim göz bebeğimiz ama yangının çıktığı yerler turizm bölgeleri ve yaklaşık 100 yerde yangın çıkıyor. Orman teşkilatımız canla başla mücadele ediyor. Şehitlerimiz var, sivil vatandaşlarımız var. Ölenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Bütün kurum ve kuruluşlar canlarını siper ederek mücadele ediyor. 'Orman' derken tek kelimede söylüyoruz ama hem ağaçlar, hem de canlılar bizim geleceğimiz. Hem Türkiye'nin geleceğinden, hem de orada yaşayan canlılardan bahsediyoruz. Aslında çok şey kaybediyoruz, ciğerimiz yanıyor" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük bir devlet olduğunu ifade eden Keşir, "Her kim ağaca, kuşa, canlıya zarar veriyorsa Türkiye Cumhuriyeti devleti onu bulacak ve hukuk çerçevesinde hak ettiği cezayı alacaktır" dedi.

Keşir, yanan alanların tekrar eski haline geleceğini de belirterek, "Yanan yerler tekrar ağaçlandırılacaktır. Ancak kaybettiğimiz yıllar olacaktır. Bölgelerimizi yine ormanlara kavuşturacağız" diye konuştu.

Tuncay Türkgülü