Ayşe Tolga ve Müjde Uzman'dan Wings for Life'a destek

Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak amacıyla tüm dünyada aynı anda koşulacak Wings for Life World Run'a ünlü oyuncular Ayşe Tolga ve Müjde Uzman'dan da destek geldi. Oyuncu Ayşe Tolga ile Müjde Uzman, Beşiktaş'taki Bebek sahilinde organizasyon öncesi hazırlık koşusu yaptı. Ayşe Tolga ile Müjde Uzman, 8 Mayıs Pazar günü saat 14:00'te İzmir'de koşacak.

Finiş çizgisi yok, yakalama aracı var

Koşunun startı saat 14.00'te İzmir Kültürpark'ta verilecek. Bitiş çizgisinin olmadığı yarışta koşucular, yarışa başladıktan yarım saat sonra 15 kilometre hızla yola çıkacak Ford Kuga Yakalama Aracı'na yakalanmamaya çalışacak. Hızı her yarım saatte artan ve maksimum 35 km/s hıza ulaşan yakalama aracının en son geçeceği bir kadın ve erkek katılımcı, o parkurun birincileri olacak. Dünyanın farklı noktalarında aynı anda başlayacak yarışın dünya birincileri ise tüm parkurlarda yakalama aracının önünde en uzun süre yarışı sürdüren yarışmacılar olacak.