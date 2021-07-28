AYT Sözel Türkiye Birincisi Hasan Mert: 'CEO olmak istiyorum'

Gazetecilere konuşan Hasan Mert, gelecek sene sınava girecek arkadaşlarına tavsiyelerde bulunarak, “Sınava girecek arkadaşlarımın çıkmış soruları çok iyi incelemesi gerekiyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitaplarını çok iyi incelemeleri lazım ve dersi derste dinlemeleri gerekiyor. Ders en iyi derste öğreniliyor ben bunu deneyimlemiş oldum. Hedefimde birincilik vardı. Son 1 aydır birinciliği düşünüyordum” dedi.

Hangi bölümü okumak konusunda karar veremediğini kaydeden Mert, “Tercih döneminde üniversitelere göre karar vereceğim. Hayalimde CEO olmak var ama hangi bölümü okumalıyım ne yapmalıyım bilmiyorum. Sadece çok çalışmam gerektiğini biliyorum” dedi.





“Bu sene çok iyi dereceler çıktı”

TYT Türkiye birincisi ve AYT sayısal birincisinin de Adana'dan çıktığını öğrenen, arkadaşlarını tebrik eden Hasan Mert, “Bizim havamız, suyumuz farklı demek ki. Bu sene çok iyi dereceler çıktı. diğer arkadaşlarımı da tebrik ediyorum. Gelecek sene girecek arkadaşlarım başkalarını değil de kendilerini takip etsinler. Aileme ve öğretmenlerime de çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

“Günde 6-7 saat çalışırdı”

Baba Şevket Mert (55) ise gururlu olduğunu söyleyerek, “Hasan küçüklüğünden bu yana programlı çalışıyordu. Günde 6-7 saat çalışırdı. Kardeşi de var Hasan'ın ve onu örnek alıyor. Onda da bir gelecek var. Mutluyum, tarifi zor bir duygu. Heyecanlıyım” ifadelerini kullandı.

Final Eğitim Kurumları Genel Müdürü ve Adana Final Okulları Kurucusu Şevket Ertem ise Adana tarihinin ilk Türkiye birincisinin de kendi okullarından çıktığını belirterek, ”Bugün de bir Türkiye birincisi çıktı ve bu bizim için gurur verici. Adana bu sene sınav sonuçlarında Türkiye'deki bütün illeri sollamış durumda. Bize verdiği desteklerden dolayı Adana Valimize ve Adana İl Milli Eğitim Müdürümüze teşekkür ediyorum. Hasan bu güler yüzüyle eminim ki gelecekte inşallah bir bilim adamı olacak. İnşallah ileride bugün konuştuğumuz aşıların birinin mucidi olacak” dedi.



Umutcan İşledici

