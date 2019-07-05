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Aytaç Kara'dan Bursaspor'a veda mesajı

Aytaç Kara'dan Bursaspor'a veda mesajı
Aytaç Kara'dan Bursaspor'a veda mesajı

Bursaspor ile yollarını ayıran Aytaç Kara, sosyal medyadan veda mesajı yayınladı.

Geçtiğimiz sezondan kalan 1 milyon 800 bin liralık alacağını bırakan deneyimli oyuncunun sözleşmesi karşılıklı anlaşarak feshedildi. Sosyal medya hesabından veda mesajı yayınlayan Kara, "Bu forma altında hem saha içinde, hem saha dışında her zaman en iyi mücadelemi vermeye çalıştım. Takım arkadaşlarıma, taraftarlarımıza kötü günler geçirdiğimiz bu sezon da yüreğiyle, dualarıyla bizimle birlikte olan herkese çok teşekkürler. Ben Bursa'yı ve şampiyon takım Bursaspor'u çok sevdim. Bu sezon kalbim dualarım sizlerle" dedi. 

Ahmet Faruk Çabuk


 

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