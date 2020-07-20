Aytemiz'den müşterilerine kampanya

Akaryakıt sektörünün önde gelen firmalarından Aytemiz, yaz kampanyalarıyla da tatil döneminde kullanıcılarına hediye puanlar kazandırıyor. Aytemiz Kart sahipleri, Aytemiz gaz ve kart anlaşmalı istasyonlarda geçerli olan kampanya kapsamında, farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 70 TL ve üzeri 3'üncü gaz alışverişlerinde, yakıt alımlarında kullanılmak üzere hediye yakıt puan kazanacak.

Aytemiz Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Özge Kansu Gökçek konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "LPG pazarının her alanında örnek ve yenilikçi bir firma olmak için sürekli çaba sarf ediyor, dünya çapında kabul edilen tüm standartları istasyon ve tesislerimizde uyguluyoruz. LPG; motorun ömrünü uzatan, yüksek performans sunan ve aynı zamanda ekonomik bir üründür. Başlattığımız bu kampanya kapsamında da müşterilerimize LPG'nin sağladığı tüm bu avantajlara ek olarak, tek seferde yapacakları 70 TL ve üzeri 3'üncü gaz alışverişlerinde, yakıt alımlarında kullanılmak üzere 10 TL değerinde yakıt puan kazandıracağız. Aytemiz mobil uygulaması üzerinden kampanyaya katılanlar ise 15 TL değerinde hediye puan kazanabilecek." dedi.

Şirketten yapılan açıklamada, söz konusu tarihler arasında Aytemiz Kart ve Aytemiz Gaz anlaşmalı istasyonlarda ilk 20 bin kişinin katılımı ile sınırlı olan kampanyadan kazanılan ödüller anlaşmalı kart ile yapılan 3'üncü gaz alım işlemini takiben 24 saat içinde müşterilerin kartına puan olarak yüklenecek. Hediye yakıt puanlar 15 Eylül 2020 tarihine kadar geçerli olacak.