Aytemiz'e sosyal medya ödülü

Marketing Türkiye ve BoomSonar işbirliği ile 2017 yılından bu yana gerçekleştirilen Türkiye'nin en kapsamlı ilk sosyal medya yarışmalarından Social Media Awards Turkey 2019 ödülleri sahiplerini buldu. 1 Mart 2018 - 1 Mart 2019 tarihleri arasında yapılan araştırmalar sonucunda 'akaryakıt' kategorisinde ‘sosyal medyayı en iyi kullanan marka' ödülünü Aytemiz aldı. Yapılan bilgilendirmede; ödüller sosyal medya hesaplarının bir yıllık performansı, toplam etkileşim ve hayran sayıları, hayran artışı, performans istikrarı, etkileşimleri, sektörel performansı, hashtag ve mention kullanımı gibi 30'dan fazla kriter doğrultusunda incelenerek verildi.

Ödül törenine katılan Aytemiz Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Özge Kansu Gökçek, "Social Media Awards Turkey 2019'da akaryakıt kategorisinde ödül almaktan mutluluk duyuyoruz. Aytemiz'in müşteri memnuniyetini en ön planda tutan ve müşterilerini her zaman dinleyen yaklaşımını sosyal medya kanallarımızda da uyguluyoruz. Her zaman hayatın içinden, dinamik ve müşterilerinizin beklentilerini karşılayacak ürün ve hizmetlerimizle ilgili içeriklerle kullanıcılarımızla etkin bir iletişim kurmaya çalışıyoruz. Bundan sonra da sosyal medya kanallarımızda takipçilerimizle etkileşim sağlayacağımız çalışmalarımıza devam edeceğiz. Sosyal medya kanallarındaki tüm takipçilerimize ilgileri için teşekkür ederiz" dedi.