Ayvacık açıklarında 11 kaçak göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-8) tarafından Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçildi. Bölgeye giden KB-20 Sahil Güvenlik Botu, hareket halindeki durdurdukları lastik bot içinde 11 kaçak göçmen yakaladı.

Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakoluna götürülen kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

İpek Yavaş



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