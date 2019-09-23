Ayvacık'ta 90 mülteci yakalandı

Edinilen bilgilere göre yasa dışı geçişlere karşı önlemlerini sürdüren Ayvacık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ayvacık ilçesi girişinde yaptıkları yol kontrolünde şüphelenilen 2 minibüs içerisinde yabancı uyruklu 90 mülteci yakalandı. Mültecilerle beraber 3 insan kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alınırken, çok sayıda can yeleği de ele geçirildi.

Mülteciler, Ayvacık İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği öğrenildi.

İpek Güney