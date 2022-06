Ayvalı Mahallesinde yatırım bilgilendirme toplantısı yapıldı

Ayvalı Mahallesi'nde yapılan programa, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın yanı sıra AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkçi, Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, MHP Malatya İl Başkanı Mesut Samanlı, Darende Belediye Başkanı İsa Özkan, Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz, MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, siyasi parti ilçe başkanları, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, mahalle muhtarları ile vatandaşlar katıldı.

Malatya genelinde içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu altyapı çalışmalarına ara vermeden devam eden MASKİ Genel Müdürlüğü, çalışmalar çerçevesinde Darende İlçesi Ayvalı Mahallesi'nin içme suyu altyapısını yeniliyor. 6 bin metre içme suyu, bir adet 100 tonluk ve bir adette 150 tonluk olmak üzere toplamda iki adet içme suyu deposu yapılıyor. 4 bin metrelik içme suyu hattı çalışmaları tamamlandı. Kalan hat çalışmalarının tamamlanmasının ardından Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı asfalt çalışmalarına başlayacak.

Yatırım bilgilendirme toplantısında ilk olarak konuşan Ayvalı Mahallesi Muhtarı Hamit Özdemir, “Mahallelerine yapılan yatırlardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert'e teşekkür ediyorum” dedi.

Yapılan hizmetlerin Ayvalı mahallesine hayırlı olmasını temennisinde bulunan AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, “Malatya Büyükşehir Belediyemizin Malatya'mızın birçok ilçesinde, mahallesinde ve beldesinde çalışmaları var. Bugün Ayvalı Mahallemizin uzun zamandır hak ettiği ancak geciktiği düşünülen bir yatırım yapılmakta. Ayvalı Mahalle sakinlerimiz bugünden sonra hem temiz içme suyunu temin etmiş olacak hem kalitesi yüksek ulaşım yollarına kavuşmuş olacak. Ayvalı Mahallemiz önemli bir günü yaşıyor. Ayvalı Mahallemiz önceki yıllarda da hizmet almıştı ama daha fazla hizmet beklentisi vardı. Bugün o beklentisine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Yapılan bu hizmetlerin Ayvalı'lı hemşerilerime hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

“Biz bütün insanlarımızı bir tutarız”

Görev aldığı her yerde şimdiye kadar yapılanların çok daha fazlasını yapmayı kendilerine hedef koyduklarını ifade eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Biz Ayvalıları çok seviyoruz. Benim yetiştiğim tavır itibariyle, yöneticilik yaptığım dönem içeresinde de her gittiğim yere bir şey bırakmam gerekiyor. Dolayısıyla bir devlet bir yere gittiğinde orada muhakkak bir değişiklik oluşturması lazım. Bir hizmet anlayışının oraya ihlas edilmesinin ve oraya bir hizmetin götürülmesi lazım. Bizim felsefemizde hep bunlara dikkat ettik. Çalıştığımız her yerde şu hedefi koyduk. Şimdiye kadar yapılanların çok daha fazlası yapılsın dedik. Kamuda çalıştığım dönemde de siyaseten Belediye Başkanı olduğum dönemde de Allah'a şükür bu temennilerimizin hepsini gerçekleştirdik. Allah'a şükür bugün bütün siyasi partilerimiz, sivil toplum örgütlerimiz, meslek kuruluşlarımız olsun birlik beraberlik içerisindeyiz. Geçtiğimiz gün kayısı festivali ile ilgili yapılan toplantıda 33 siyasi parti il başkanlarımız toplantıya katıldı. Bu önemli bir demokratik yansımadır. Demokrasinin bayram olarak görünümünün sağlanmasıdır. Türkiye'de ikinci bir belediyede böyle bir örnek yoktur. Dolayısıyla birinci etapta sevginin, barışın, birliğin, beraberliğin yan yana olmasıdır.

Seçim olur herkes iradesini götürür sandığa yansıtır seçim bittikten sonra her şey biter ve hizmet yarışı başlar. Ve bizi bu görevlere siz tebliğ ettiğiniz, teveccüh ettiniz, tercih ettiniz. Belediye başkanı olduktan sonra bizim nüfusumuzun sayısı kadar ve her kişi başına bize devlet para veriyor. Bu sana oy vermiş bu sana oy vermemiş şeklinde bir şey söz konusu değildir. Dolayısıyla biz bunun bilincindeyiz. Darende belediye başkanımız da bunun bilincindedir. Dolayısıyla biz bütün insanlarımızı bir tutarız. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın ilkesi temel şiarımızdır. Ve biz tevazu, samimiyet ve gayret ile memleket işi gönül işi dedik. Biz gönül yıkmanın Kâbe'yi yıkmaya eşdeğer olduğunu biliyoruz.

Biz o düşünce yapısından o inanç yapısından gelmişiz. Şu anda Türkiye'de altın çizerek söylüyorum en fazla yatırım yapan belediye Malatya Büyükşehir Belediyesi'dir. Yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Biz göreve geldiğimizde asfaltsız, susuz ve kanalizasyonsuz hiçbir yerleşim birimimiz kalmayacak dedik. Ayrıca akarsulara atık sular karışmayacak dedik. Bugün bütün ilçelerimizde çöp aktarma istasyonları yapıyoruz. Tüm ilçelerimizde arıtma istasyonları yapıyoruz. Ve bütün ilçelerimizde ve şu anda 100'ün üzerinde şantiye MASKİ'de, 100'ün üzerinde de yol asfalt işleri şantiyeleri var.

Darende Belediye Başkanımız elinden geldiğince yoğun bir gayret gösteriyor. Biz birlik ve beraberlik içerisinde çalışacağız. Darende belediye başkanımız ile birlik beraberlik içerisinde çalışıyoruz çalışmaya da devam edeceğiz. Diğer ilçelerle de aynı şekilde çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Yani biz bütün ilçe belediye başkanlarımızla beraber söz konusu memlekete hizmet olduğu zaman gerisi teferruattır diyoruz. Bu memlekete hizmet etme noktasında gece gündüz durmadan durmak yok yola devam diyoruz” diye konuştu.

“Bizde Başkanımızla beraber çalışıyoruz”

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, “İyi ki Selahattin Gürkan ile çalışıyoruz. Güzel işler yaparak Malatya'yı örümcek ağı gibi saran ve çalışkanlıklarıyla herkesin kalbinde taht kuran Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve personellerine, MASKİ Genel Müdürümüze ve personellerine canı gönülden teşekkür ediyorum. İyi ki Selahattin Başkan var. Bizde başkanımızla beraber çalışıyoruz. Vatandaşa hizmet götürme anlamında hep birlikte tanık oluyoruz. Allah birliğimizi, dirliğimizi daim eylesin. Hizmetlerin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” açıklamasında bulundu.

“Vermiş olduğumuz sözleri tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz”

Ayvalı Mahallesindeki sorunların çözümü noktasında adımlar atıldığını belirten AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, “Öncelikle vermiş olduğumuz sözleri tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ayvalı Mahallemize Büyükşehir Belediye Başkanımızla geldiğimiz zaman sorunlar iletilmiş ve bugün bu sorunların çözümü noktasında adımlar atıldığını ve açılışların yapıldığını görmek büyük bir mutluluk. Bu hizmetlerden dolayı başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere bütün ekibine teşekkür ediyorum.

Malatya Büyükşehir Belediyemiz gerçekten Yol, asfalt ve altyapı bakımından Türkiye'de birinci. Malatya'da 3 bin 300 km'den daha fazla asfalt yapıldıysa, kırsal mahallelerimizin büyük bir kısmında su problemi çözülmüşse, kanalizasyon sorununun çözüldüğünü görüyorsak, ilçelerimizde arıtma tesislerinin yapıldığını görüyorsak bu noktada mütevazi olmamıza gerek yok. İlçe Belediyelerimizle beraber Büyükşehir Belediyemiz el ele verdiğinde millete hizmet yolunda, eser üretme yolunda bizimle kimse yarışamaz. Yapılanları anlatmakta zorlanıyoruz. O kadar hizmet var ki Allah'a hamd olsun. Biraz önce Sayın Başkanım bazı hizmetleri söylemedi. Malatya'nın içme suyu ana isale hattını yeniliyoruz, ikinci kaptajı hizmete açarak Malatya'nın gelecekteki su ihtiyacını şimdiden garanti altına aldık. Dünya Kayısı Pazarı, Lisanslı Kayısı Deposu bunlardan bahsetmedi. Bu yatırımların başta Ayvalı Mahallemiz olmak üzere Darende İlçemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi.

Darende Belediye Başkanı İsa Özkan, Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz, MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert ve MHP İl Başkanı Mesut Samanlı da programda konuşma yaptı.