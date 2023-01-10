Ayvalık açıklarında 17 düzensiz göçmen yakalandı

Edinilen bilgeye göre, Ayvalık ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı MORAD-10 tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Tespit üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu KB-4510 tarafından hareketli lastik bot durduruldu ve içerisindeki 17 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler karaya çıkartıldıktan sonra işlemlerinin yapılması için Göç İdaresi Yetkililerine teslim edildiler.

Emrah Elmas



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