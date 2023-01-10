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Ayvalık açıklarında 17 düzensiz göçmen yakalandı

Ayvalık açıklarında 17 düzensiz göçmen yakalandı
Ayvalık açıklarında 17 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan’ın Midilli (Lesvos) Adası’na yasa dışı yollardan geçmek isteyen 17 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

 Edinilen bilgeye göre, Ayvalık ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı MORAD-10 tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Tespit üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu KB-4510 tarafından hareketli lastik bot durduruldu ve içerisindeki 17 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler karaya çıkartıldıktan sonra işlemlerinin yapılması için Göç İdaresi Yetkililerine teslim edildiler.

Emrah Elmas
 

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