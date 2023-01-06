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Ayvalık açıklarında 19 düzensiz göçmen kurtarıldı

Ayvalık açıklarında 19 düzensiz göçmen kurtarıldı
Ayvalık açıklarında 19 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından Türk Karasularına geri itilen 19 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir ili Ayvalık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik unsurları sevk edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları TCSG-28, KB-4510 tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 19 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan düzensiz göçmeler karaya çıkarıldıktan sonra Göç İdaresi yetkililerine teslim edildiler.

Emrah Elmas
 

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