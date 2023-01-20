Ayvalık açıklarında 22 düzensiz göçmen yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-10) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Yapılan tespit üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-28) tarafından hareketli lastik bot durduruldu ve içerisindeki 22 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler Ayvalık'ta karaya çıkarılarak yasal işlemler başlatıldı.

Emrah Elmas



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.