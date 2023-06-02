Ayvalık açıklarında 23 düzensiz göçmen yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık'ta görevli Sahil Güvenlik Helikopteri (TCSG-512) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-905) tarafından hareketli lastik bot durduruldu ve içerisindeki 23 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler karaya çıkartılarak İl Göç İdaresi yetkililerine teslim edildi.

Emrah Elmas

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