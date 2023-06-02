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Ayvalık açıklarında 23 düzensiz göçmen yakalandı

Ayvalık açıklarında 23 düzensiz göçmen yakalandı
Ayvalık açıklarında 23 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan’ın Midilli (Lesvos) Adası’na geçmek isteyen 23 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik helikopteri tarafından tespit edildi. Kaçak göçmenler, deniz unsurları tarafından durdurularak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık'ta görevli Sahil Güvenlik Helikopteri (TCSG-512) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-905) tarafından hareketli lastik bot durduruldu ve içerisindeki 23 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler karaya çıkartılarak İl Göç İdaresi yetkililerine teslim edildi.

Emrah Elmas

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