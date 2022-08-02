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Ayvalık açıklarında 29 düzensiz göçmen yakalandı

Ayvalık açıklarında 29 düzensiz göçmen yakalandı
Ayvalık açıklarında 29 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan’ın Midilli (Lesvos) Adası'na yasa dışı yollardan geçmek isteyen 29 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir ili Ayvalık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun bildirilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-61) tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu. Lastik bot içerisinde Yunan adasına gitmek isteyen 29 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler Sahil Güvenlik Botuna alınarak karaya çıkarıldı ve insani yardım yapıldıktan sonra yasal işlemlerinin yapılması ardından Göç İdaresi Kurumuna teslim edildiler.

Emrah Elmas



 

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